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Об этом сегодня сообщили в ГИБДД. С 19 июля инспекторы ежедневно будут проводить дополнительные профилактические мероприятия по пресечению нарушений законодательства в этой сфере.
В проведении рейдов и другие ведомства, а именно сотрудники Тольяттинского отдела Управления Государственного Автодорожного надзора по Самарской области, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции, транспортное управление администрации Тольятти и отдел по вопросам миграции.
Особое внимание уделят законности осуществления перевозочной деятельности, соблюдению миграционного законодательства, техническому состоянию транспортных средств, соблюдению режима труда и отдыха водителей, проведению предрейсовых технических осмотров автобусов и медицинских осмотров водителей.
Кроме проведения сплошных проверок на автовокзалах, на маршрутах движения и конечных остановках автобусов, запланировано проведение скрытых проверок организации пассажирских перевозок.
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