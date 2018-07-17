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17 июля 2018
12:54:46

В Тольятти усилен контроль за пассажирскими перевозками

Об этом сегодня сообщили в ГИБДД. С 19 июля инспекторы ежедневно будут проводить дополнительные профилактические мероприятия по пресечению нарушений законодательства в этой сфере.

В проведении рейдов  и другие ведомства, а именно сотрудники Тольяттинского отдела Управления Государственного Автодорожного надзора по Самарской области, отдел по борьбе с экономическими преступлениями и коррупции, транспортное управление администрации Тольятти и отдел по вопросам миграции.

Особое внимание уделят законности осуществления перевозочной деятельности, соблюдению миграционного законодательства, техническому состоянию транспортных средств, соблюдению режима труда и отдыха водителей, проведению предрейсовых технических осмотров автобусов и медицинских осмотров водителей.

Кроме проведения сплошных проверок на автовокзалах, на маршрутах движения и конечных остановках автобусов, запланировано проведение скрытых проверок организации пассажирских перевозок.




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