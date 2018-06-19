Очищена территория в Комсомольском районе на ул. Коммунистическая, 63. Инициативу проявили специалисты тольяттинского управления компании «Т Плюс» и управления природопользования и охраны окружающей среды администрации города.
С помощью техники активисты отправил на полигон 70 кубометров отходов. Также специалисты засыпали участок песком и провели работы по планировке.
Фото: администрация
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