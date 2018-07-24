В этой работе властям помогают тольяттинские предприятия.

Так, силами «КуйбышевАзота» ликвидирована гора отходов между ГСК № 46 и ж/д путями в микрорайоне Жигулевское море. Вывезено порядка 80 тонн мусора, 138 тонн железобетонных конструкций, 34 мешка ПЭТ тары. Участок очистили от зарослей дикорастущих кустарников и деревьев. Это позволило освободить доступ к многолетним залежам мусора. Также "КуйбышевАзот" проделал большой объем работ по планировке территории.

Колоссальную работу по ликвидации несанкционированной свалки провел АВТОВАЗ. Убран участок в районе КВЦ. С помощью техники на полигон вывезено более 480 тонн отходов. Люди и техника работали в ежедневном режиме. На сегодняшний день от многолетних свалок не осталось и следа.

Администрация Тольятти благодарит сотрудников АВТОВАЗа и ПАО "КуйбышевАзот" за оказанную помощь.

На ликвидацию свалок власти города тратят значительные бюджетные средства. Но и их недостаточно, в связи с чем, администрация призывает предприятия и организации, которые не равнодушны к проблеме, оказать содействие в продолжение работ по ликвидации свалок.

Обращайтесь в управление природопользования и охраны окружающей среды администрации г.о.Тольятти по телефону :54-46-67.

Нам всем нравится жить в красивом и чистом городе, но немалую роль в образовании несанкционированных свалок играют и сами жители города. Очень важно, чтобы не только администрация г.о.Тольятти, но и все жители были заинтересованы в чистоте на улицах и во дворах, не выбрасывали мусор в неустановленных местах, тем самым и подавая правильный пример своим детям.