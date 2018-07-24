18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
24 июля 2018
07:14:42

В Тольятти убрали еще две нелегальные свалки

В этой работе властям помогают тольяттинские предприятия.

Так, силами «КуйбышевАзота» ликвидирована гора отходов между ГСК № 46 и ж/д путями в микрорайоне Жигулевское море. Вывезено порядка 80 тонн мусора, 138 тонн железобетонных конструкций, 34 мешка ПЭТ тары. Участок очистили от зарослей дикорастущих кустарников и деревьев. Это позволило освободить доступ к многолетним залежам мусора. Также "КуйбышевАзот" проделал большой объем работ по планировке территории.

Колоссальную работу по ликвидации несанкционированной свалки провел АВТОВАЗ. Убран участок в районе КВЦ. С помощью техники на полигон вывезено более 480 тонн отходов. Люди и техника работали в ежедневном режиме. На сегодняшний день от многолетних свалок не осталось и следа.

Администрация Тольятти благодарит сотрудников АВТОВАЗа и ПАО "КуйбышевАзот" за оказанную помощь.

На ликвидацию свалок власти города тратят значительные бюджетные средства. Но и их недостаточно, в связи с чем, администрация призывает предприятия и организации, которые не равнодушны к проблеме, оказать содействие в продолжение работ по ликвидации свалок.

Обращайтесь в управление природопользования и охраны окружающей среды администрации г.о.Тольятти по телефону :54-46-67.

Нам всем нравится жить в красивом и чистом городе, но немалую роль в образовании несанкционированных свалок играют и сами жители города. Очень важно, чтобы не только администрация г.о.Тольятти, но и все жители были заинтересованы в чистоте на улицах и во дворах, не выбрасывали мусор в неустановленных местах, тем самым и подавая правильный пример своим детям.




Последние новости Тольятти

24 июля
12:21
Сухая и жаркая погода продлится в Тольятти до конца июля

И даже захватит немного августа

24 июля
11:25
В Тольятти возвращается жара, и власти снова предупреждают - в городе только один официальный пляж

Итальянский», он расположен в Центральном районе

24 июля
10:30
В Тольятти проведут прием граждан представители уполномоченного по правам человека

Встреча будет посвящена вопросам качества услуг ЖКХ

24 июля
10:18
«СИБУР Тольятти» сэкономит городу тепловую энергию

На предприятии синтетического каучука реализован инвестиционный проект...

24 июля
10:12
По факту смерти подростка в гаражах в Самарской области возбудили уголовное дело

Статья – «Причинение смерти по неосторожности»

24 июля
9:53
Тольяттинцев призывают объединиться в борьбе против пенсионной реформы

 КПРФ организует в городе митинг протеста

24 июля
9:31
Тольяттинец наладил нелегальную торговлю алкоголем

Мужчина продавал спиртные напитки без лицензии


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+