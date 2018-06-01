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01 июня 2018
11:33:42

В Тольятти убрали две несанкционированные свалки

Обе находились на ул. Ларина. Ликвидацией отходов занимались сотрудники «СИБУР Тольятти» и специалисты управления природопользования и охраны окружающей среды городской администрации.

С помощью специальной техники они вывезли 140 кубометров бытового и строительного мусора. А компания «Эколайн», которая эксплуатирует полигон отходов «Тимофеевский», оказала содействие в части безвозмездного захоронения хлама.

Фото: администрация Тольятти




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