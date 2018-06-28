ДТП произошло накануне вечером на Южном шоссе напротив 21 квартала. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Мицубиси» выехал с парковки гипермаркета и вместо того чтобы повернуть направо, решил пересечь три полосы, чтобы сразу оказаться на улице 40 лет Победы.
Мотоциклиста, двигавшегося со стороны Центрального района, он не заметил. Удар пришелся в левое крыло авто, после чего и байкер, и его пассажир, оказались на асфальте. Очевидцы вызвали «скорую помощь», с переломами молодого человека и девушку госпитализировали.
По предварительным данным, мотоцикл восстановлению не подлежит. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.
Фото: «Происшествия Тольятти»
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