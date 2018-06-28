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28 июня 2018
07:12:00

В Тольятти столкнулись мотоцикл и иномарка

ДТП произошло накануне вечером на Южном шоссе напротив 21 квартала. Как сообщает группа «Происшествия Тольятти», водитель «Мицубиси» выехал с парковки гипермаркета и вместо того чтобы повернуть направо, решил пересечь три полосы, чтобы сразу оказаться на улице 40 лет Победы.

Мотоциклиста, двигавшегося со стороны Центрального района,  он не заметил.  Удар пришелся в левое крыло авто, после чего и байкер, и его пассажир, оказались на асфальте. Очевидцы вызвали «скорую помощь», с переломами молодого человека и девушку госпитализировали.

По предварительным данным, мотоцикл восстановлению не подлежит. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

Фото: «Происшествия Тольятти»




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