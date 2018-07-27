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ДТП произошло накануне вечером на улице 40 лет Победы, торгового центра «Аврора». Как сообщает группа «Ночной патруль Тольятти», водитель серой машины на скорости врезался в красный седан, который стоял на светофоре. Удар был такой силы, что стоявшая Гранта проехала на несколько метров вперёд, а ее кузов получил серьезные повреждения.
В этом автомобиле ехала семья из 4 человек. В итоге в больницу с ранениями попали отец семейства и двое детей, супруга от госпитализации отказалась. По предварительной информации группы «Происшествия Тольятти», водитель серой Гранты был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас по факту этой аварии сотрудники полиции проводят проверку.
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