Десять футбольных команд профессиональных клубов Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) и Профессиональной Футбольной Лиги (ПФЛ) зоны «Приволжье» вступили в борьбу за Кубок РФС. Торжественное открытие турнира состоялось на стадионе «Торпедо» 24 июля.

С приветственным словом к будущим чемпионам обратился профессиональный спортсмен - заслуженный мастер спорта России по гандболу, игрок национальной сборной, трехкратный чемпион мира Надежда Муравьева.

«Прежде чем прийти в большой спорт, необходимо наработать соответствующую базу, пройти техническую подготовку под бдительным присмотром преподавателей. Путь спортсмена – это ступени, и преодоление каждой последующей высоты – совместный упорный труд тренера и его воспитанников. Здорово, если преподаватели имеют возможность передавать свой опыт и знания на хорошо подготовленных и оснащенных спортивных объектах. Нашему городу в этом смысле очень повезло, - считает именитая спортсменка. - Сейчас «Торпедо» - это не только отличный стадион с прекрасным покрытием, но и спортивная база, соответствующая мировым стандартам. Совсем недавно здесь тренировалась команда Швейцарии, участвовавшая в играх Чемпионата мира по футболу. Верю, что футболисты, участвующие в этом турнире, когда придет время, с честью будут представлять Россию на соревнованиях мирового уровня».

Тольятти представлен на турнире сразу двумя командами – учащимися СДЮСШОР №12 «Лада» и воспитанниками «Футбольной академии им. Коноплева. Забегая вперед, хочется сказать, что наши футболисты свои первые матчи выиграли: «Лада-Тольятти» со счетом 2:0 победила команду «Сызрань-2003», а «Академия» взяла верх со счетом 2:1 над ульяновской «Волгой».

Соревнования, проходящие при поддержке и под эгидой Межрегиональной общественной организации «Футбольный союз «Приволжье» не только выявят команду-победительницу, но и определят перспективных игроков для игр в сборной. Об этом рассказал главный судья соревнований и тренер сборной «Приволжье» Андрей Батраков. То есть для юных футболистов этот турнир – своеобразная ступенька к последующим футбольным высотам в карьере.

«Первая игра всегда тяжела для команд–участников. Поэтому, например, в игре с командой «Сызрань-2003» хозяева не использовали много моментов, хотя в результате победили, - прокомментировал итоги игры Андрей Батраков. - Но турнир лишь в самом начале, только набирает ход. Среди тольяттинских игроков я уже вижу серьезный потенциал, и возможно, кто-то из них попадет в сборную «Приволжья».