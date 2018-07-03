Собранные Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти Наталье Соболевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2017 года главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти – Сергей Айдашкин, действуя в интересах и по указанию своего руководителя, выступив в качестве посредника при передаче взятки в крупном размере, получил от директора по строительству одного из обществ с ограниченной ответственностью 250 тысяч рублей.

Деньги предназначались для передачи начальнику отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности Наталье Соболевой за подписание ею акта выполненных работ по установке оконных блоков на объекте муниципальной собственности - здании детского сада. 20 октября 2017 года Айдашкин передал деньги своему руководителю.

Приговором федерального суда Центрального района города Тольятти Соболевой назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, сроком на 2 года.

Ранее Сергей Айдашкин был признан приговором суда виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 1 миллиона, с лишением права занимать должности на государственной, муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.