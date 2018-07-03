слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
03 июля 2018
10:57:04

В Тольятти сотрудницу администрации наказали штрафом за взятку

Собранные Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти Наталье Соболевой. Она  признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что 19 октября 2017 года главный специалист отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности администрации городского округа Тольятти – Сергей Айдашкин, действуя в интересах и по указанию своего руководителя, выступив в качестве посредника при передаче взятки в крупном размере, получил от директора по строительству одного из обществ с ограниченной ответственностью 250 тысяч рублей.

Деньги предназначались для передачи начальнику отдела службы заказчика департамента градостроительной деятельности Наталье Соболевой за подписание ею акта выполненных работ по установке оконных блоков на объекте муниципальной собственности - здании детского сада. 20 октября 2017 года Айдашкин передал деньги своему руководителю.

Приговором федерального суда Центрального района города Тольятти  Соболевой назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 2 миллионов рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, сроком на 2 года.

Ранее Сергей Айдашкин был признан приговором суда виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и ему назначено наказание в виде  штрафа в доход государства в размере 1 миллиона, с лишением права занимать должности на государственной, муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти или с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года.




Последние новости Тольятти

03 июля
13:06
В Тольятти разыгран тендер по ликвидации несанкционированных свалок

Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин

03 июля
12:06
ДТП с пьяным виновником нужно приравнять к умышленному преступлению

С таким предложением обратился в правительство РФ президент общества защиты прав граждан «Коллективная защита»

03 июля
11:48
В Самарской области косивший траву мужчина подорвался на снаряде

По факту случившегося ведется проверка

03 июля
11:44
Самарского браконьера преследует прокуратура Ульяновской области

 Через суд надзорный орган настаивает на взыскании ущерба за незаконный отстрел животного

03 июля
10:46
В Самаре проводят уникальные операции на позвоночнике

Такие делают врачи всего пяти клиник нашей страны

03 июля
10:35
В Самаре откроют «Стену болельщиков»

Она появится сегодня на площади Куйбышева в фан-зоне

03 июля
9:44
На дороге Тольятти-Ташелка произошло лобовое столкновение иномарки и «Лады»

Это случилось сегодня около 7 утра


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+