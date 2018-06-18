Он пройдет 20 июня в Центре В.С.Высоцкого. Фильмы великого режиссера, актера, народного артиста России надолго останутся в сердцах россиян, говорят организаторы и приглашают всех желающих присоединиться.

На вечере будут читаться воспоминания Высоцкого о Говорухине, фрагменты интервью, история его посещения музея Высоцкого в Самаре. Прозвучат песни Владимира Высоцкого, а также стихи, посвященные памяти Говорухина, его рассказ о машине Студебеккер, которая находится в Парке истории техники имени Сахарова и много другое.

Вход свободный. Начало в 15:00, адрес: ул. Революционная 3. Телефон: 37-13-32.