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Он пройдет на территории парка истории и техники им.Сахарова 25 августа. Как говорят организаторы, мероприятие называется «Рок не ради денег» и проводится исключительно на средства спонсоров. Проект направлен на развитие культуры, вовлечение тольяттинской молодежи в творческую деятельность и популяризацию качественной живой музыки.
Участниками могут стать как известные, так и неизвестные музыканты, вне зависимости от возраста. Фестиваль уже стал традиционным. В этом году он пройдет в пятый раз. Ожидается, что в нем примут участие 12 рок-групп из разных городов России. Фестивалю нужны волонтеры, все подробности в группе «Вконтакте».
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