В городской думе прошло заседание топонимической комиссии, на котором рассмотрели предложения городской администрации. Необходимость дать остановкам новые названия возникла не на пустом месте. Жизнь идет, и многое меняется.
Так, например, есть остановка «ТЮЗ» на ул. Матросова в Комсомольском районе, или остановка «Кинотеатр «Юность» на проспекте Степана Разина в Автозаводском районе, но ни ТЮЗа, ни кинотеатра с такими названиями в городе больше нет. Таким образом, настала пора обновить топонимику Тольятти. Не со всеми предложениями городской администрации члены комиссии в полной мере согласились.
Новые названия остановок станут известны на следующей неделе, после того, как депутаты утвердят их на своем последнем заседании.
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