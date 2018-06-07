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07 июня 2018
07:28:28

В Тольятти снова выпал из окна ребенок

Как сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах, мальчик погиб, ему исполнилось всего 1 год и 3 месяца. ЧП произошло накануне в квартире на четвертом этаже одного из домов по ул. Чапаева.  В обстоятельствах трагедии разбираются следственные органы.

Не так давно региональная полиция и местная администрация уже обращали внимание жителей на участившиеся случаи выпадения детей из окон, призывали усилить бдительность, особо отмечая опасность москитных сеток. Это кажущееся препятствие погубило не одну жизнь.

Практически во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, пока взрослых не было рядом. Только за последние 2 месяца по оперативным сводкам Главного управления зафиксировано 6 падений детей из окон, из них 2 с летальным исходом.




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