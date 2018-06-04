Накануне показания барометров в Среднем Поволжье начали падать – это сказалось влияние североатлантического циклона. Из-за него хмурилось небо, и шли дожди.
Сегодня распогодилось, теплый «ныряющий» антициклон позволит нам пару дней погреться на солнышке, в дневные часы ожидается до +25.
А во второй половине недели синоптики ждут очередное арктическое вторжение. Оно сделает погоду неустойчивой и холодной с грозовыми дождями и порывистым ветром.
В июле должен определиться подрядчик
За первые 4 месяца 2018 года он увеличился на 42%
Во всех дилерских центрах машины появятся 7 июня
Эта мера предпринята в ожидании сборной Швейцарии по футболу
Такие меры приняты в рамках подготовки к началу чемпионата мира по футболу
ДТП произошло накануне вечером в жилой зоне дома № 15 по ул. Свердлова
Эти испытания выбрали для себя порядка 225 тысяч человек по всей стране