Накануне показания барометров в Среднем Поволжье начали падать – это сказалось влияние североатлантического циклона. Из-за него хмурилось небо, и шли дожди.

Сегодня распогодилось, теплый «ныряющий» антициклон позволит нам пару дней погреться на солнышке, в дневные часы ожидается до +25.

А во второй половине недели синоптики ждут очередное арктическое вторжение. Оно сделает погоду неустойчивой и холодной с грозовыми дождями и порывистым ветром.