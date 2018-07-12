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12 июля 2018
11:52:29

В Тольятти случайный прохожий спас тонувшую женщину

Это случилось накануне на набережной Комсомольского района. Мужчина увидел, как женщина уходит под воду, и бросился ей на помощь - тольяттинка уже теряла сознание.

Вытащив пострадавшую на берег, гражданин оказал ей первую помощь и позвонил в «скорую».  Прибывшие медики сделали все возможное, чтобы спасти женщине жизнь, после чего увезли ее в больницу, сообщает Волга Ньюс.




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