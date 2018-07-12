Это случилось накануне на набережной Комсомольского района. Мужчина увидел, как женщина уходит под воду, и бросился ей на помощь - тольяттинка уже теряла сознание.

Вытащив пострадавшую на берег, гражданин оказал ей первую помощь и позвонил в «скорую». Прибывшие медики сделали все возможное, чтобы спасти женщине жизнь, после чего увезли ее в больницу, сообщает Волга Ньюс .