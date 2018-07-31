18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
31 июля 2018
07:00:16

В Тольятти широко и весело отметили Сабантуй

Национальный праздник татар стал общегородским. В нынешнем году его участниками были и жители сел Ставропольского района. Для празднования территорию Прибрежного парка Автозаводского района поделили на площадки, на которых проходило то или иное действо.

Сейчас мало кто вспомнит, что в первые годы этот праздник отмечался скромно – на небольшом участке, куда приходили в основном представители национальной диаспоры. Потом праздник татар стал составной частью мероприятий в рамках празднования Дня города Тольятти. С прошлого года Сабантуй превратился в  самостоятельное городское событие, и татарский майдан стал еще многолюднее.

«Сабантуй – это яркий, национальный праздник татар, на котором наш народ демонстрирует свое трудолюбие, спортивную удаль, обычаи, свои песни и танцы, татарскую кухню и татарское гостеприимство, - говорит председатель национально-культурной автономии татар города Тольятти Рауф Кирасиров. – Наша задача - сохранить татарскую культуру, передать культуру языка, обычаев следующим поколениям. Сабантуй – это еще и праздник единения жителей Тольятти, на котором встречаются друзья».

Жители и гости города стали зрителями и участниками многочисленных развлечений: конных скачек, состязаний по национальной борьбе корэш, веселых конкурсов. Украшением концертной программы стало выступление автора-исполнителя из Татарстана Фирдуса Тямаева.




Последние новости Тольятти

31 июля
12:33
В Тольятти состоится презентация памятного альбома Юрий Панюшкина «Не просите нас солгать»

Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (

31 июля
12:26
В Самарской области иномарка, несколько раз перевернувшись, улетела в кювет

 ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском

31 июля
11:23
В Тольятти поймали вора, который крал из машин

С середины апреля по июнь этого года он совершил 9 таких преступлений

31 июля
11:14
В Курумоче сожгли партию подкарантинной продукции

Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора

31 июля
10:51
С 10 бульваров в Автозаводском районе Тольятти уберут некоторые дорожные знаки

Об этом сообщили в администрации

31 июля
10:30
Самый красивый звездопад года можно будет увидеть через две недели

Об этом сообщили специалисты московского планетария

31 июля
9:59
Резкий рост цен на бензин в апреле-мае этого года связан со сменой правительства

Об этом заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+