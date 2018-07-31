Национальный праздник татар стал общегородским. В нынешнем году его участниками были и жители сел Ставропольского района. Для празднования территорию Прибрежного парка Автозаводского района поделили на площадки, на которых проходило то или иное действо.

Сейчас мало кто вспомнит, что в первые годы этот праздник отмечался скромно – на небольшом участке, куда приходили в основном представители национальной диаспоры. Потом праздник татар стал составной частью мероприятий в рамках празднования Дня города Тольятти. С прошлого года Сабантуй превратился в самостоятельное городское событие, и татарский майдан стал еще многолюднее.

«Сабантуй – это яркий, национальный праздник татар, на котором наш народ демонстрирует свое трудолюбие, спортивную удаль, обычаи, свои песни и танцы, татарскую кухню и татарское гостеприимство, - говорит председатель национально-культурной автономии татар города Тольятти Рауф Кирасиров. – Наша задача - сохранить татарскую культуру, передать культуру языка, обычаев следующим поколениям. Сабантуй – это еще и праздник единения жителей Тольятти, на котором встречаются друзья».

Жители и гости города стали зрителями и участниками многочисленных развлечений: конных скачек, состязаний по национальной борьбе корэш, веселых конкурсов. Украшением концертной программы стало выступление автора-исполнителя из Татарстана Фирдуса Тямаева.