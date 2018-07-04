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04 июля 2018
07:25:38

В Тольятти сгорел пассажирский автобус

ЧП произошло накануне на Автозаводском шоссе. Автобус следовал по 73 маршруту и вспыхнул в районе остановки  у детской многопрофильной больницы.

На место вызвали пожарных, которые потушили пламя. Но повреждения оказались серьезными. К счастью, пострадавших нет. Сейчас в причинах пожара разбираются дознаватели.

Фото: Происшествия Тольятти.




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