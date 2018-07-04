ЧП произошло накануне на Автозаводском шоссе. Автобус следовал по 73 маршруту и вспыхнул в районе остановки у детской многопрофильной больницы.
На место вызвали пожарных, которые потушили пламя. Но повреждения оказались серьезными. К счастью, пострадавших нет. Сейчас в причинах пожара разбираются дознаватели.
Фото: Происшествия Тольятти.
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