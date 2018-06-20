Ее обещает прогноз погоды Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, 20 июня в Тольятти ожидается небольшая облачность, днем возможны кратковременные грозовые дожди, при этом юго-западный ветер может усилиться, порывы будут достигать 15-20 м/с.

При этом будет довольно тепло: температура воздуха по области днем +26 +31°С.