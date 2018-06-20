Ее обещает прогноз погоды Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, 20 июня в Тольятти ожидается небольшая облачность, днем возможны кратковременные грозовые дожди, при этом юго-западный ветер может усилиться, порывы будут достигать 15-20 м/с.
При этом будет довольно тепло: температура воздуха по области днем +26 +31°С.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
На Фестивале болельщиков установили рекорд посещаемости (видео)
Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных пособий по 11 предметам
Она станет хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA
Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии