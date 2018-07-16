И возможны осадки. Из-за дождей, которые в эти выходные прошли на территории от Черноморского побережья до Средней Волги, распределение температур в Европейской России оказалось нехарактерным. Всё дело в черноморской депрессии, которая распространила свое влияние на 2/3 территории русской равнины.

Обширный циклон очень медленно смещается на северо-восток и поставляет влажный и тёплый воздух, что является необходимым условием для развития гигантских кучево-дождевых облаков. По данным синоптиков, очаговые дожди снова прогнозируются на обширной территории. Наиболее интенсивные могут прошуметь в Тольятти завтра. Во вторник ожидается значительное снижение температуры воздуха.