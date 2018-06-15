В ней примут участие специалисты Нанотехнологического центра Самарской области. Новые деревца собираются посадить на территории технопарка «Жигулевская долина», на газоне между главным корпусом и парковкой на западной стороне.
К посадке планируется тридцать ясеней. Часть деревьев будет символизировать ряд реализованных и реализуемых проектов.
Лидер группы «Ленинград» написал стихи
Речь идет об участке в районе микрорайонов Жигморе и Шлюзовой
Народные избранники выслушали доклад главы регионального Минтранса Ивана Пивкина
Выступление легендарного коллектива состоялось в фан-зоне фестиваля болельщиков (видео)
Широкофюзеляжный Airbus-330-200 выполнил рейс Мадрид – Самара
Она стартует на площади имени Куйбышева в 12.00
Сегодня отмечается Ураза-байрам, означающий окончание священного месяца Рамадан