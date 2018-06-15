В ней примут участие специалисты Нанотехнологического центра Самарской области. Новые деревца собираются посадить на территории технопарка «Жигулевская долина», на газоне между главным корпусом и парковкой на западной стороне.

К посадке планируется тридцать ясеней. Часть деревьев будет символизировать ряд реализованных и реализуемых проектов.