Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти». В нем принимают участие власти города, управление МВД, общественники и благотворительный фонд «Небезразлично». Целью проекта является благоустройствj одного из скверов Тольятти.

Была проведена большая подготовительная работа, которая подошла к завершению. В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в городе Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса». В церемонии, которая начнется в 3 часа дня, примет участие Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 1 АВГУСТА С 8 ДО 9 ЧАСОВ