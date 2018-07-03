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03 июля 2018
13:06:11

В Тольятти разыгран тендер по ликвидации несанкционированных свалок

Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин. По его словам, подрядчик уберет четыре кучи мусора до 15 июля. Кроме того, городская администрация ведет работу с крупными предприятиями города, которые тоже вовлекает в работу по очистке городской территории.

Так, КуйбышевАзот уже убрал свалку в районе ГСК № 46 и железнодорожных путей. «АВТОВАЗ» приступит к ликвидации несанкционированной свалки в районе КВЦ. Тольяттиазот частично убрал свалку в зоне пустырей на пятом ВСО. Но из-за большого количества отходов лимита не хватило. Департамент городского хозяйства договаривается с полигоном о принятии мусора.




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