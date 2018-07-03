Об этом сообщил руководитель департамента городского хозяйства администрации Вадим Ерин. По его словам, подрядчик уберет четыре кучи мусора до 15 июля. Кроме того, городская администрация ведет работу с крупными предприятиями города, которые тоже вовлекает в работу по очистке городской территории.

Так, КуйбышевАзот уже убрал свалку в районе ГСК № 46 и железнодорожных путей. «АВТОВАЗ» приступит к ликвидации несанкционированной свалки в районе КВЦ. Тольяттиазот частично убрал свалку в зоне пустырей на пятом ВСО. Но из-за большого количества отходов лимита не хватило. Департамент городского хозяйства договаривается с полигоном о принятии мусора.