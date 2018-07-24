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Встреча будет посвящена вопросам качества услуг ЖКХ, начисления платы и деятельности управляющих компаний.
В ней примут участие специалисты государственной жилищной инспекции, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, органов местного самоуправления.
Жители смогут высказать все свои жалобы, претензии, задать вопросы. Целевой прием состоится 7 августа с 10.00 до 14.00. Необходима предварительная запись по телефону 54-32-66.
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