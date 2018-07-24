Встреча будет посвящена вопросам качества услуг ЖКХ, начисления платы и деятельности управляющих компаний.

В ней примут участие специалисты государственной жилищной инспекции, министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, органов местного самоуправления.

Жители смогут высказать все свои жалобы, претензии, задать вопросы. Целевой прием состоится 7 августа с 10.00 до 14.00. Необходима предварительная запись по телефону 54-32-66.