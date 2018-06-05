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05 июня 2018
07:02:45

В Тольятти прошла панихида по погибшим сотрудникам органов внутренних дел

В рамках проведения мероприятий, посвященных 300–летию российской полиции, по поручению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в православных храмах Российской Федерации состоялись заупокойные службы по сотрудникам органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.

В тольяттинском храме в честь Святых Петра и Февронии Муромских прошла панихида по сотрудникам тольяттинского гарнизона органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

На мероприятии присутствовало руководство Управления МВД России по г.Тольятти, сотрудники различных служб и подразделений, а также ветераны и члены семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. По благословлению представителя Общественного совета при УМВД России по г.Тольятти протоиерея Дмитрия Лескина, службу провел протоиерей Георгий Рыбаков.

Перед началом службы отец Георгий обратился к собравшимся со словами : «Бог не есть Бог мертвых. Для Господа все живы. Дорогие братья и сестры, родственники собратий наших, погибших при исполнении служебного и воинского долга. Выражаю вам свое соболезнование и возношу вместе с вами усердные молитвы об упокоении их душ».

На текущий момент под опекой городского Управления МВД находятся более 30 семей сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Фото: У МВД по Тольятти




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