Она состоится 17 июля на территории молодежного центра «Шанс» по адресу: ул. Карбышева,17. Всех желающих присоединиться к благородному делу и принять участие в акции ждут здесь с 8 до 11 ута. Сдать кровь могут тольяттинцы старше 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.

Доноры должны быть здоровыми, хорошо себя чувствовать и весить не менее 50 кг. Накануне сдачи крови нельзя принимать лекарства, за двое суток до сдачи запрещается пить алкоголь, за час нельзя курить. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: Шанс