Она состоится 17 июля на территории молодежного центра «Шанс» по адресу: ул. Карбышева,17. Всех желающих присоединиться к благородному делу и принять участие в акции ждут здесь с 8 до 11 ута. Сдать кровь могут тольяттинцы старше 18 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
Доноры должны быть здоровыми, хорошо себя чувствовать и весить не менее 50 кг. Накануне сдачи крови нельзя принимать лекарства, за двое суток до сдачи запрещается пить алкоголь, за час нельзя курить. При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Фото: Шанс
Мужчина обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу.
В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане
Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го
Работы ведутся на Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова
Законопроект подготовили в Министерстве финансов
В следственных органах Автозаводского района завершилось расследование уголовного дела
На сегодняшний день в городе зафиксировано 47 участков, занятых отходами