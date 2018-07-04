ДКиТ объявляет о наборе детей в творческие коллективы. Принять участие в мероприятии могут юные тольяттинцы в возрасте от 3-х до 13 лет. Они смогут показать себя в музыке, хореографии, моде, вокальном мастерстве, а также в направлении малых театральных форм.

Открыть Тольятти новые таланты готовы популярные в городе коллективы: «Ритм Планеты», «Креатив», «Триумф», Народная цирковая студия, «Феерия», «Династия», «Веселые нотки», «Аксиния», «PROTEST» и «Маленький Моцарт».

Всех желающих ждут в 10 утра 26 августа по адресу: ул. Юбилейная, 8. Подробности по телефону: 35-48-02.

Фото: ДКиТ