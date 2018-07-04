ДКиТ объявляет о наборе детей в творческие коллективы. Принять участие в мероприятии могут юные тольяттинцы в возрасте от 3-х до 13 лет. Они смогут показать себя в музыке, хореографии, моде, вокальном мастерстве, а также в направлении малых театральных форм.
Открыть Тольятти новые таланты готовы популярные в городе коллективы: «Ритм Планеты», «Креатив», «Триумф», Народная цирковая студия, «Феерия», «Династия», «Веселые нотки», «Аксиния», «PROTEST» и «Маленький Моцарт».
Всех желающих ждут в 10 утра 26 августа по адресу: ул. Юбилейная, 8. Подробности по телефону: 35-48-02.
Фото: ДКиТ
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