Комиссия вместе с градоначальником Сергеем Анташевым побывала на территории бывшего кинотеатра "Маяк", где сейчас идут работы по обустройству сквера. Подрядчик пообещал сдать объект до 1 сентября.

Один из самых больших объектов благоустройства в этом году - двор, между домами № 33,35,49 и 41 по улице Лизы Чайкиной, готов более чем на 50%. В рамках программы здесь запланированы ремонт проездов и тротуаров, установка ограждения, урн, скамеек и оборудования детской площадки.

На Комсомольском шоссе, 7, в момент объезда работы были выполнены почти полностью: отремонтированы проезды, установлены скамейки и урны и, главное, оборудована большая детская площадка. Также представители администрации посмотрели, как ведутся работы по благоустройству дворовых территорий на улицах Республиканская и Гидротехническая. В целом глава Тольятти остался доволен проделанной работой и намерен совершать подобные объезды на регулярной основе.

В этом году в рамках приоритетного федерального проекта Формирование комфортной городской среды планируется привести в порядок 42 объекта, причем на двух из них работа уже полностью завершена. За ходом выполнения программы в 2018 году можно следить на сайте. .