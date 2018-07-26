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С 23 по 25 июля в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, и специалисты городской гидрометобсерватории брали пробы воздуха на 8-ми стационарных постах.
За последние три дня случаев превышения ПДК не зафиксировано, содержание измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам. Уровень загрязнения атмосферы оценивается как низкий.
Тем не менее, неблагоприятные метеоусловия объявлены в Тольятти и сегодня. Крупным промпредприятиям рекомендован режим регулирования выбросов.
ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 26 ИЮЛЯ С 10 ДО 11 ЧАСОВ
Им оказался начальник Центра лицензионно-разрешительной работы
Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов
За время проведения сплошных и скрытых проверок организаций выявлено 163 нарушения ПДД
Об этом заявил глава города Сергей Анташев
ДТП произошло в субботу, 14 июля, около двух часов ночи.
Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша