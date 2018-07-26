18+

like
слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
Квадрум : полная база жилых комплексов с максимальной полной информацией об объектахЖилой комплекс Нескучный Сад : читайте отзывы реальных покупателей, выбирайте квартиры в ЖК, смотрите фото и другую информацию об объектеВыбирайте квартиры в ЖК Нескучный Home & SPA на Квадруме: полная информация об объектах, сроках сдачи, количестве комнат, цене, отзывах покупателей и многом другом
26 июля 2018
07:47:36

В Тольятти продолжают пристально следить за состоянием атмосферного воздуха

С 23 по 25 июля в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, и специалисты городской гидрометобсерватории брали пробы воздуха на 8-ми стационарных постах.

За последние три дня случаев превышения ПДК не зафиксировано, содержание измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам. Уровень загрязнения атмосферы оценивается как низкий.

Тем не менее, неблагоприятные метеоусловия объявлены в Тольятти и сегодня. Крупным промпредприятиям рекомендован режим регулирования выбросов.

 

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 26 ИЮЛЯ С 10 ДО 11  ЧАСОВ

 

 




Последние новости Тольятти

26 июля
8:31
В управлении Росгвардии по Самарской области выявили взяточника

Им оказался начальник Центра лицензионно-разрешительной работы

26 июля
8:17
Новый банк развития БРИКС выделит России кредит на сумму в 1 миллиард долларов

Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов

26 июля
7:18
Вот уже неделю в Тольятти проверяют пассажирские перевозки

За время проведения сплошных и скрытых проверок организаций  выявлено 163 нарушения ПДД

26 июля
7:13
В Тольятти нужны дороги-дублеры Южного шоссе и улицы Спортивной

Об этом заявил глава города Сергей Анташев

26 июля
7:12
В Тольятти ищут очевидцев аварии, в которой сбили велосипедиста

ДТП произошло в субботу, 14 июля, около двух часов ночи.

25 июля
12:55
Индексация материнского капитала ожидается в 2020 году

Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

25 июля
11:53
В Самарской области пройдет этно-исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения»

Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+