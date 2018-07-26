С 23 по 25 июля в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, и специалисты городской гидрометобсерватории брали пробы воздуха на 8-ми стационарных постах.

За последние три дня случаев превышения ПДК не зафиксировано, содержание измеряемых веществ в атмосфере соответствовало санитарным нормам. Уровень загрязнения атмосферы оценивается как низкий.

Тем не менее, неблагоприятные метеоусловия объявлены в Тольятти и сегодня. Крупным промпредприятиям рекомендован режим регулирования выбросов.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 26 ИЮЛЯ С 10 ДО 11 ЧАСОВ