Администрация напоминает, что погодные условия сейчас могут стать причиной загорания, самое малое из которых легко способно перерасти в крупный пожар. Именно поэтому гражданам запрещено посещение лесов, находящихся на территории городского округа Тольятти, и въезд в них транспортных средств.

Также запрещено разведение костров, сжигание мусора, отходов и сухой растительности, применение пиротехнических изделий. Сейчас в городских лесах осуществляется усиленное патрулирование. В течение мая–июня в лесу уже произошло 2 загорания, а причины всегда одинаковы: неосторожное обращение граждан с огнём или небрежность при курении.