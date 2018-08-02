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02 августа 2018
10:55:26

В Тольятти приняли очередные изменения в городской бюджет

Ради этого депутаты городской думы собрались на внеочередное заседание. Руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин сообщил, что поправок будет немного, но они достаточно важные.

Как рассказали в администрации, выделяются деньги на замену оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии в СДЮСШОР № 1 «Лыжные гонки» на ул. М. Жукова. Департаменту финансов увеличили ассигнования в сумме 3 млн 728 тыс. рублей на оплату исполнительных документов. Департаменту образования добавили в общей сумме 5 млн 288 тыс. рублей.

Большая их часть — 4 млн 216 тыс. рублей — пойдет на ремонт спортивного зала в школе №66. В последующем эти деньги будут возмещены за счет средств областного бюджета — 85% от стоимости. Остальные 370 тыс. – погашение задолженности по исполнительным документам учреждения дополнительного образования «Икар» в пользу «Волжских коммунальных систем». Эта задолженность образовалась еще за 2016 год по статье «содержание» общедомового имущества.

Для избирательной комиссии увеличили доходы на подготовку и проведение выборов депутатов городской думы VII созыва в размере 4, 9 млн рублей Таким образом, дополнительные расходы 2018 года за счет средств городского бюджета составят 14 млн 210 тыс.рублей

По словам Гильгулина, основной источник этих расходов – это перемещение средств департамента дорожного хозяйства и транспорта в размере 11 млн 725 тыс.рублей, которые были предусмотрены на софинансирование по ремонту дорог местного значения. Размер софинансирования изменился. В соответствии с проектом дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на ремонт дорог, доля участия местного бюджета снижена до 4,8%, уточнена стоимость работ по объектам ремонта.

Также снимаются средства с департамента финансов в сумме 1 млн 800 тыс.рублей, предназначавшиеся на обеспечение муниципальной гарантии. В июне-июле 2018 года МП «ТТУ» проводились выплаты по погашению задолженности по кредитному договору, заключенного с АО «Тольяттихимбанк». И муниципальная гарантия в таком размере уже не требуется.




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