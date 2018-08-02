Как рассказали в администрации, он будет представлен на научно-техническом фестивале «Эковолна», который пройдет 7 августа в яхт-клубе «Дружба».

Уникальную разработку российских инженеров покажет оргкомитет экспедиции, которая проходит в рамках проекта «Инженерные конкурсы и соревнования дорожной карты Маринет» Национальной технологической инициативы.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы для детей и взрослых, научно-познавательные лекции, презентации проектов тольяттинских инженеров, круглый стол и эко-квест. Среди участников планируется провести розыгрыш билетов на катамаран. Победители лотереи смогут совершить прогулку на уникальном плавсредстве, пообщаться с идейными вдохновителями экспедиции, организаторами и экипажем, узнать об использовании альтернативных источников энергии в России и мире.

Катамаран на солнечных батареях построен в Санкт-Петербурге. Его крыша обшита полугибкими солнечными модулями суммарной мощностью 9 кВт, которые были специально спроектированы и разработаны учеными Научно-технического центра тонкопленочных технологий в энергетике. Основой для модулей стали гетероструктурные солнечные элементы, произведенные на заводе Хевел в Новочебоксарске. Солнечные модули являются основным источником питания для электродвигателей судна.

Катамаран отправился в экспедицию по рекам России по маршруту Санкт-Петербург - Великий Новгород - Москва - Астрахань 19 мая. За три месяца судно пройдет более 5000 километров через 20 регионов России. Экспедиция в сотрудничестве с ведущими вузами изучает гидрохимические характеристики и качество воды по маршруту и по итогам построит интерактивную экологическую карту. В 14 городах маршрута проходит научно-технический фестиваль "Эковолна", в рамках которого будут организованы научно-популярные лекции, мастер-классы, конкурсы, викторины и квесты в области экотехнологий.

"Мы хотим показать, что экологический транспорт, который не выбрасывает отходы в воду, может стабильно передвигаться и перевозить людей. Экспедиция "Эковолна" демонстрирует населению возможность путешествий по рекам России на энергии солнца. Во всем мире мы видим развитие и продвижение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Пресная вода - это стратегический ресурс нашей страны, и эффективное использование водных путей России - это вызов для нового поколения инженеров", - говорит директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований", руководитель экспедиции "Эковолна" Евгений Казанов.

Дата и время проведения: 7 августа 2018 года с 11:00 до 14:00

Место проведения: яхт-клуб "Дружба"

Адрес: Комсомольское шоссе, 38

Фото: Эковолна