Он побывал во многих экстремальных экспедициях, но прославился тем, что первый в мире достиг Северного полюса на воздушном шаре.

"Идея создать такое место, куда путешественник может вернуться, родилась, когда Ефремов приезжал в Тольятти в рамках одного из своих путешествий. 12 июня он установил флаг Тольятти на мысе Дежнева. В качестве ответного подарка от администрации Тольятти было решено высадить уютную хвойную рощу в его честь", — рассказала куратор экодвижения «Миру мир» и создатель проекта «Великие люди нашего времени» Дарья Зюзина.

Около шестидесяти саженцев хвойных культур из сибирских питомников будут украшать территорию храма покрова Божьей Матери в Автозаводском районе. Как рассказали в администрации, сначала ростки высадят в своеобразный «детский сад», где за ними будет производиться особый уход, а потом, когда деревца окрепнут, их распределят по периметру храмового комплекса.