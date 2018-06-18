Он побывал во многих экстремальных экспедициях, но прославился тем, что первый в мире достиг Северного полюса на воздушном шаре.
"Идея создать такое место, куда путешественник может вернуться, родилась, когда Ефремов приезжал в Тольятти в рамках одного из своих путешествий. 12 июня он установил флаг Тольятти на мысе Дежнева. В качестве ответного подарка от администрации Тольятти было решено высадить уютную хвойную рощу в его честь", — рассказала куратор экодвижения «Миру мир» и создатель проекта «Великие люди нашего времени» Дарья Зюзина.
Около шестидесяти саженцев хвойных культур из сибирских питомников будут украшать территорию храма покрова Божьей Матери в Автозаводском районе. Как рассказали в администрации, сначала ростки высадят в своеобразный «детский сад», где за ними будет производиться особый уход, а потом, когда деревца окрепнут, их распределят по периметру храмового комплекса.
Праздник готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях.
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