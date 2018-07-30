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Она станет частью реализации социально значимого проекта: «Самара – космическая столица России. Станция – Тольятти». В нем принимают участие власти города, управление МВД, общественники и благотворительный фонд «Небезразлично». Целью проекта является организация и проведение работ по благоустройству одного из скверов Тольятти.
Была проведена большая подготовительная работа, которая подошла к завершению. В среду, 1 августа, на бульваре Космонавтов в городе Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса». В церемонии, которая начнется в 3 часа дня, примет участие Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко.
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