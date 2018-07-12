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12 июля 2018
12:45:44

В Тольятти появились инвесторы, которые хотят достроить проблемный дом

Объект на ул. Фрунзе строил ЖСК «Татищев,2», но так до конца дело не довел. На бывшее руководство ЖСК заведено уголовное дело.

В городской администрации прошла встреча представителей прокуратуры и Минстроя Самарской области с инициативной группой пайщиков и потенциальным инвестором – компанией «Рос-Нива плюс». Пайщики стремятся к тому, чтобы недостроенный дом был включен в реестр проблемных объектов. Тогда бы инвестор мог получить компенсационные земельные участки. Без этого достраивать дом ему не выгодно.

Но в ходе совещания стало ясно, что легко это сделать не получится. 39 пайщиков уже включены в реестр обманутых дольщиков. В материалах уголовного дела имеются доказательства, что деньги в строительство вносил 61 человек. И это не все, существует еще одна группа (численность ее не ясна – от 23 до 25 человек), которая уверяет, что тоже участвовала в строительстве дома.

Заместитель главы города по имуществу и строительству Виктор Андреянов пояснил, что в реестр обманутых дольщиков необходимо включиться всем, чтобы можно было учесть права как по жилым, так и по нежилым помещениям. Только в этом случае можно будет объективно оценить сумму средств, которая потребуется на достройку объекта. Возможно, целесообразнее будет пойти по пути компенсационных выплат. Иными словами, пока не решен вопрос с точным количеством пайщиков, двигаться вперед невозможно.

Представителю ЖСК «Татищев,2» Арсену Хевсокову предложили связаться со всеми пайщиками и предложить им предоставить в Минстрой документы, доказывающие, что они имеют право попасть в реестр обманутых дольщиков, до сентября.




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