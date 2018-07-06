ДТП произошло накануне на улице Базовая в районе дома №3А. Наезд на пешехода совершил автомобиль «Шевроле Нива». Как сообщает группа «Патруль Тольятти, женщина переходила дорогу в неположенном месте.
По словам водителя, она неожиданно выбежала на дорогу, и он не успел уйти от столкновения. Очевидцы в соцсетях рассказали, что у погибшей четверо детей. По факту аварии полиция сейчас проводит проверку.
Напомним, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник областной столицы летом прошлого года
За первые 2 недели областную столицу посетили 224 тысячи гостей
Спрос на их продукцию резко вырос из-за наплыва гостей
Праздник, установленный в честь святых Петра и Февронии Муромских, отмечают в России 8 июля
ЧП произошло накануне в районе совхоза «Комсомолец»
В чевтерг легковушка стокнулась с грузовиком
Его организатором станет межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация»