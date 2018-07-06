ДТП произошло накануне на улице Базовая в районе дома №3А. Наезд на пешехода совершил автомобиль «Шевроле Нива». Как сообщает группа «Патруль Тольятти, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

По словам водителя, она неожиданно выбежала на дорогу, и он не успел уйти от столкновения. Очевидцы в соцсетях рассказали, что у погибшей четверо детей. По факту аварии полиция сейчас проводит проверку.