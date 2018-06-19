Об этом рассказали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации. Участок от ул. Скрябина до Административного здания по Олимпийской, 60, перекрывается в связи с выполнением планового капитального ремонта на сетях сети водопровода.

На время производства работ с 19 июня по 17 июля частично меняются схемы движения автобусных маршрутов №№ 84, 149. Автобусы проследуют по ул. Олимпийская с поворотом на ул. Ново-Садовая до площади Денисова в прямом и обратном направлении.