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19 июня 2018
07:14:50

В Тольятти почти на месяц закрыли движение по ул. Олимпийская

Об этом рассказали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации. Участок от ул. Скрябина до Административного здания по Олимпийской, 60, перекрывается в связи с выполнением планового капитального ремонта на сетях сети водопровода.

На время производства работ с 19 июня по 17 июля частично меняются схемы движения автобусных маршрутов №№ 84, 149. Автобусы проследуют по ул. Олимпийская с поворотом на ул. Ново-Садовая до площади Денисова в прямом и обратном направлении.




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