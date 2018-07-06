Об этом стало известно на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. Компания «Карат» намерена получить статус резидента ТОР и построить в нашем городе завод по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров.
А в рамках ОЭЗ может быть запущен проект по разработке высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин. Его собирается реализовать компания «Нефтегазавтоматика».
Оба проекта были одобрены членами совета по улучшению инвестиционного климата. Как отметили в администрации, по итогам прошлого года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ Самарская область поднялась на 17 пунктов и заняла 48 позицию.
Глава региона Дмитрий Азаров считает, это не тот показатель, который должен устраивать регион. Задача на перспективу – попасть в десятку лидеров.
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