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06 июля 2018
07:08:17

В Тольятти планируют запустить два новых производства

Об этом стало известно на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.  Компания «Карат» намерена получить статус резидента ТОР и построить в нашем городе завод по производству твердых, сливочных, творожных и других типов сыров.

А в рамках ОЭЗ может быть запущен проект по разработке высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения для наклонно-направленного бурения нефтяных и газовых скважин. Его собирается реализовать компания «Нефтегазавтоматика».

Оба проекта были одобрены членами совета по улучшению инвестиционного климата. Как отметили в администрации, по итогам прошлого года в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ Самарская область поднялась на 17 пунктов и заняла 48 позицию.

Глава региона Дмитрий Азаров считает, это не тот показатель, который должен устраивать регион. Задача на перспективу – попасть в десятку лидеров.




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