Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации, на участке от улицы Ленина до Площади Свободы начались аварийные работы по ремонту повреждения на теплосетях. Завершиться они должны ориентировочно 6 июля.

На время ремонта также изменились схемы движения муниципальных автобусных маршрутов №№ 22, 22*, 73, 96, и 108 - они будут следовать через улицу Ленина до улицы Горького и далее по существующей схеме со всеми остановками.