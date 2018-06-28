Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации, на участке от улицы Ленина до Площади Свободы начались аварийные работы по ремонту повреждения на теплосетях. Завершиться они должны ориентировочно 6 июля.
На время ремонта также изменились схемы движения муниципальных автобусных маршрутов №№ 22, 22*, 73, 96, и 108 - они будут следовать через улицу Ленина до улицы Горького и далее по существующей схеме со всеми остановками.
Закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379
По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек
Это волшебное сочетание искусства и природы
Мужчина обнаружил, что потерял ее, уезжая из города
Об этом сообщает на своей странице в интернете депутат от КПРФ Максим Гусейнов
В городской думе прошло заседание топонимической комиссии
Федеральная пассажирская компания сообщила, что это станет возможным с 16 июля