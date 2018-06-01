Это случилось в четверг ночью в Комсомольском районе. Как сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах, в районе остановки общественного транспорта "ул. Куйбышева" экипаж тольяттинской службы «03» оказывал помощь мужчине с травмами в области лица.

Когда пострадавшего повезли в стационар, он поссорился с врачами, ударил мужчину-фельдшера и ушел из машины. В результате инцидента медик был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.