Это случилось в четверг ночью в Комсомольском районе. Как сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах, в районе остановки общественного транспорта "ул. Куйбышева" экипаж тольяттинской службы «03» оказывал помощь мужчине с травмами в области лица.
Когда пострадавшего повезли в стационар, он поссорился с врачами, ударил мужчину-фельдшера и ушел из машины. В результате инцидента медик был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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