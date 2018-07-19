Департамент культуры администрации и общественная организация Союз офицеров запаса «Честь имею» подготовили афишу городских мероприятий, приуроченных к этому празднику. В субботу, 28 июля, состоится возложение цветов и венков в пяти памятных местах города.

Это панно адмиралу Ушакову, Площадь Свободы, Парк Победы, могила Евгения Никонова в Васильевке и площадь Никонова в Шлюзовом. А 29 числа у Речного вокзала в Комсомольском районе состоится праздничная программа. Она начнется в 18-00.

День Военно-Морского Флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.