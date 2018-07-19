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Департамент культуры администрации и общественная организация Союз офицеров запаса «Честь имею» подготовили афишу городских мероприятий, приуроченных к этому празднику. В субботу, 28 июля, состоится возложение цветов и венков в пяти памятных местах города.
Это панно адмиралу Ушакову, Площадь Свободы, Парк Победы, могила Евгения Никонова в Васильевке и площадь Никонова в Шлюзовом. А 29 числа у Речного вокзала в Комсомольском районе состоится праздничная программа. Она начнется в 18-00.
День Военно-Морского Флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.
Власти ждут решения минспорта по этому вопросу
Розничная торговля алкогольных напитков прекращается на период с 26 июля по 4 августа
Глава региона побывал в нашем городе накануне
Всего в этом году на закупку жилья для детей-сирот выделили 68,5 млн рублей.
И сокращает вредные выбросы
С таким предложением в министерство обратилось бизнес-сообщество
Он предлагает обучение по нескольким направлениям