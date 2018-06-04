Новый музей города рсположился в холле третьего этажа во дворце спорта "Волгарь". Многие именитые тольяттинские спортсмены безвозмездно передали городу свои кубки, медали и грамоты.

Например, теннисистка Дарья Касаткина подарила новоиспеченному музею кубок Ролана Гарроса, а Виталий Гройсман, Заслуженный тренер СССР, пожертвовал Залу все свои знаки отличия, которые он собирал на протяжении всей жизни.

Теперь это достояние общественности. Тольятти - один из немногих городов России, который воспитывает спортсменов сразу по 14 Олимпийским видам спорта, и практически в каждом из них наши атлеты достигают высоких результатов на федеральных и международных уровнях.

Фото: tgl.ru