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19 июня 2018
09:13:01

В Тольятти открыли мобильную детскую лабораторию по химии и физике

 Она начала работать в Гуманитарном центре интеллектуального развития (г.Тольятти, ул.Чайкиной, 87). Проект стал победителем конкурса социально значимых проектов благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел».

В лаборатории есть реактивы для экспериментов, средства индивидуальной защиты – очки, халаты, перчатки, а также свыше 500 единиц химической посуды и около 300 единиц физического оборудования. Занятия в проводятся бесплатно в рамках двух сессий.

Первая продлится до 30 июня, вторая, осенняя, пройдет с 1 сентября по 30 ноября. В каждой смене базовые знания по физике и химии получат 120 ребят в возрасте от 9 до 13 лет.

Фото: Сибур




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