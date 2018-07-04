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04 июля 2018
07:55:41

В Тольятти опять побит рекорд жары

По данным Приволжского Гидрометцентра, в минувшие сутки столбики термометров поднялись до 37 градусов выше нуля, а это на 3.4 градуса больше, чем в 1966 году, когда был установлен предыдущий рекорд температуры.

Высшие достижения обновили еще 5 населенных пунктов Самарской области, но жарче всего было в Безенчуке. Здесь зафиксировано +39,5, пал температурный рекорд 1931 года.

Метеостанции

Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год

Максимальная температура воздуха в 2018г, °С

Отклонение в °С

Самара

33.4/1954

36.5

3.1

Тольятти

33.6/1966

37.0

3.4

Аглос

35.5/1954

37.4

1.9

Безенчук

38.6/1931

39.5

0.9

К.Черкассы

36.6/1988

37.4

0.8

Авангард

38.4/1954

39.2

0.8

 




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