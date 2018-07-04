По данным Приволжского Гидрометцентра, в минувшие сутки столбики термометров поднялись до 37 градусов выше нуля, а это на 3.4 градуса больше, чем в 1966 году, когда был установлен предыдущий рекорд температуры.

Высшие достижения обновили еще 5 населенных пунктов Самарской области, но жарче всего было в Безенчуке. Здесь зафиксировано +39,5, пал температурный рекорд 1931 года.