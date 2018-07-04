По данным Приволжского Гидрометцентра, в минувшие сутки столбики термометров поднялись до 37 градусов выше нуля, а это на 3.4 градуса больше, чем в 1966 году, когда был установлен предыдущий рекорд температуры.
Высшие достижения обновили еще 5 населенных пунктов Самарской области, но жарче всего было в Безенчуке. Здесь зафиксировано +39,5, пал температурный рекорд 1931 года.
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2018г, °С
|
Отклонение в °С
|
Самара
|
33.4/1954
|
36.5
|
3.1
|
Тольятти
|
33.6/1966
|
37.0
|
3.4
|
Аглос
|
35.5/1954
|
37.4
|
1.9
|
Безенчук
|
38.6/1931
|
39.5
|
0.9
|
К.Черкассы
|
36.6/1988
|
37.4
|
0.8
|
Авангард
|
38.4/1954
|
39.2
|
0.8
Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора
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