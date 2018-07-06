Комиссия осмотрела отрезок дороги в районе дома № 59. Как рассказал начальник участка ООО "Автодоринжиниринг" Дмитрий Титов, в настоящий момент на магистрали на 80% уложен выравнивающий слой асфальта. Когда этот вид работ завершат, на объект зайдут субподрядчики, которые займутся ремонтом съездов, остановочных площадок, парковок и заменой бортового камня.

Всего предстоит обновить 10,5 тысяч погонных метров бордюров. После этого уложат верхний слой дорожного полотна. Также вдоль магистрали установят 380 м перильных ограждений, а на дороге оборудуют островки безопасности для пешеходов.

Общая площадь ремонтируемого участка ул. Горького (от ул. Новозаводской до ул. Лесной) составляет 51,5 тыс кв. метров. Кроме того, новый асфальт появится на тротуарах и посадочных площадках. В том числе, полностью отремонтируют территорию вдоль дома № 59, которая сегодня находится в удручающем состоянии и вызывает нарекания жителей.