Комиссия осмотрела отрезок дороги в районе дома № 59. Как рассказал начальник участка ООО "Автодоринжиниринг" Дмитрий Титов, в настоящий момент на магистрали на 80% уложен выравнивающий слой асфальта. Когда этот вид работ завершат, на объект зайдут субподрядчики, которые займутся ремонтом съездов, остановочных площадок, парковок и заменой бортового камня.
Всего предстоит обновить 10,5 тысяч погонных метров бордюров. После этого уложат верхний слой дорожного полотна. Также вдоль магистрали установят 380 м перильных ограждений, а на дороге оборудуют островки безопасности для пешеходов.
Общая площадь ремонтируемого участка ул. Горького (от ул. Новозаводской до ул. Лесной) составляет 51,5 тыс кв. метров. Кроме того, новый асфальт появится на тротуарах и посадочных площадках. В том числе, полностью отремонтируют территорию вдоль дома № 59, которая сегодня находится в удручающем состоянии и вызывает нарекания жителей.
Напомним, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник областной столицы летом прошлого года
За первые 2 недели областную столицу посетили 224 тысячи гостей
Спрос на их продукцию резко вырос из-за наплыва гостей
Праздник, установленный в честь святых Петра и Февронии Муромских, отмечают в России 8 июля
ЧП произошло накануне в районе совхоза «Комсомолец»
В чевтерг легковушка стокнулась с грузовиком
Его организатором станет межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация»