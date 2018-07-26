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26 июля 2018
07:13:48

В Тольятти нужны дороги-дублеры Южного шоссе и улицы Спортивной

Об этом заявил глава города Сергей Анташев. Уже многие годы тольяттинцы просят власти решить эту дорожно-транспортную проблему. Из-за отсутствия дублеров в 8 квартале по ул. Спортивной в качестве дороги автомобилисты используют газон. По ул. Тополиной машины въезжают в квартал практически через придомовую территорию, что совсем не нравится жителям.

Глава города дал поручение заместителям подготовить план действий по реализации всех необходимых работ. Городская администрация уже начала делать первые шаги в этом направлении, освободив территорию, где может быть построен дублер Южного шоссе.

Напомним, земельный участок на пересечении Южного шоссе и ул. Тополиной предоставлялся под временное строение, но на этом месте возвели капитальный объект. Власти города обратились в суд с требованием освободить землю. В конечном итоге незаконная постройка была снесена.




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