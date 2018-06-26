Тольяттинский линейный отдел полиции сейчас пытается установить его личность. Разыскиваются родственники, знакомые, все, кто знал этого человека. Тело обнаружили у Саратовского водохранилища, возможно это пропавший зимой рыбак.
Приметы: мужчина европейский тип лица, возраст 40-50 лет, рост 170-180, среднего телосложения, лицо овальное, волосы русые с сединой, небольшая борода и усы.
Одежда: куртка зимняя с капюшоном чёрного цвета с надписью «Volki», жилет из кожзаменителя чёрного цвета, свитер под горло вязаный бежевого цвета, футболка чёрно-коричневого цвета, трико чёрного цвета, кроссовки тёмно-зелёного цвета «New balance» с белой подошвой.
При опознании или поступлении какой-либо информации сообщайте в ОДЧ Тольяттинского ЛОП по телефону 8(8482) 45-20-81 или 89997013061, сообщает группа "Происшествия Тольятти".
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