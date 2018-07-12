ООО «Центавр» было выплачено почти 3,5 миллиона рублей якобы на обучение и стажировку персонала. Прокуратура подала иск, сумев доказать нецелевое расходование средств. В итоге с двух предпринимателей взыскано 2,6 млн. рублей с назначением им наказания в виде лишения свободы.

До вынесения приговора подсудимые добровольно вернули государству в лице «Центр занятости населения» 756,5 тысяч рублей.