ООО «Центавр» было выплачено почти 3,5 миллиона рублей якобы на обучение и стажировку персонала. Прокуратура подала иск, сумев доказать нецелевое расходование средств. В итоге с двух предпринимателей взыскано 2,6 млн. рублей с назначением им наказания в виде лишения свободы.
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