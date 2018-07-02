Не дождавшись ее от властей, которые поговорили на эту тему, да и забыли, болельщики организовали площадку на берегу Волги. Оказалось, что нужно для этого совсем немного – телевизор, генератор, колонка и фанаты. Их собралось, конечно, не несколько тысяч, а несколько десятков, но впечатлений от матча Россия-Испания меньше не стало.
Тем более, вечер закончился так, как никто и предполагать не мог – победой и выходом россиян в ¼ финала. В ближайшую субботу, 7 июля, импровизированный фестиваль тольяттинских болельщиков соберется вновь, чтобы поддержать свою команду в матче против Хорватии. Авторы фан-зоны - команда "Самокат" Жигулевской кругосветки.
Фото: Надежда Луканова, Сергей Данилов
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