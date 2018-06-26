И хотя праздник в Автограде отмечают раньше, про историческую дату тоже не забывают. Уже несколько лет в Тольятти поддерживается добрая традиция – семьям, в которых дети родились 20 июня, дарят 10 тысяч рублей.

Их перечисляет департамент социального обеспечения на счет одного из родителей после предоставления необходимых документов. И сейчас как раз ведется сбор этих документов, который продлится до 30 июля.

Как сообщил в городской администрации, 20 июня нынешнего в Тольятти родились 20 малышей: 12 мальчиков и 8 девочек.