И хотя праздник в Автограде отмечают раньше, про историческую дату тоже не забывают. Уже несколько лет в Тольятти поддерживается добрая традиция – семьям, в которых дети родились 20 июня, дарят 10 тысяч рублей.
Их перечисляет департамент социального обеспечения на счет одного из родителей после предоставления необходимых документов. И сейчас как раз ведется сбор этих документов, который продлится до 30 июля.
Как сообщил в городской администрации, 20 июня нынешнего в Тольятти родились 20 малышей: 12 мальчиков и 8 девочек.
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