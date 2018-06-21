Пешие и велосипедные маршруты разработаны для каждого района города в связи с тем, что на днях в регионе ввели полный запрет на посещение лесных массивов из-за повышенной пожароопасности. Патрулирование будут осуществлять силами сотрудников госучреждений, волонтеров и добровольцев.

В группе «ВелоТольятти» приглашают всех желающих стать участниками велопатрулей. Работа на маршруте заключается в выявлении пожаров и причин их возникновения. При обнаружении людей с мангалами, жгущих костры, нужно будет провести разъяснения, а также позвонить контролирующим органам, которые смогут принять действенные меры к таким людям.