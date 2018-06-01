В это воскресенье, 3 июня, местное отделение партии «Единая Россия» проводит предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты.
С 8.00 до 18.00 в Тольятти будут работать 34 территориальных счетных участка, где каждый житель города сможет поддержать свою команду кандидатов.
Адреса счетных участков размещены на сайте тольяттинского отделения партии.
В нескольких регионах побиты температурные рекорды
Представители общественных советов провели объезд и дали положительную оценку работе подрядчиков
Она находилась в автомобиле «Форд Эскейп»
Конфедерация труда России выступила с призывом...
Обе находились на ул. Ларина
К 2025 году компания «РЖД» собирается убрать из вагонов все санузлы гравитационного типа
Сотрудникам ФСБ рассказал о его местонахождение фигурант уголовного дела (фото)