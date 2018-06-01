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01 июня 2018
10:07:08

В Тольятти начинается подготовка к выборам в городскую Думу VII созыва

В это воскресенье, 3 июня, местное отделение партии «Единая Россия» проводит предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты.

С 8.00 до 18.00 в Тольятти будут работать 34 территориальных счетных участка, где каждый житель города сможет поддержать свою команду кандидатов.

Адреса счетных участков размещены на сайте тольяттинского отделения партии.




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