В это воскресенье, 3 июня, местное отделение партии «Единая Россия» проводит предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты.

С 8.00 до 18.00 в Тольятти будут работать 34 территориальных счетных участка, где каждый житель города сможет поддержать свою команду кандидатов.

Адреса счетных участков размещены на сайте тольяттинского отделения партии.